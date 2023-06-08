Литвинов заявил, что «Спартак» должен всегда биться за чемпионство

Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что красно-белые должны всегда биться за чемпионство.

«Что могу рассказать о встрече с руководством «Спартака»? Подвели итоги, посидели, тепло пообщались. Громких выводов особо никто не делал. Сказали, что надо стараться биться за чемпионство. Думаю, это очевидно, что «Спартак» всегда должен биться за чемпионство. Все всегда ждут от нас большего. Нам никто ничего не скажет только тогда, когда выиграем чемпионство», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

«Спартак» в 30 матчах набрал 54 очка и занял третье место в чемпионате России сезона-2022/2023. Красно-белые на четыре очка отстали от ЦСКА, ставшего вторым и 16 очков уступили чемпиону страны — «Зениту».