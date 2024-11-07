Литвинов заявил, что «Спартаку» по силам отыграть отставание от первого места

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Основная задача — разобраться в этом, чтобы стабильность появилась. Почему так получается. Две игры получается, все хорошо, а потом — как сегодня, проиграли. В Ростове будет гораздо тяжелее, надо забивать два мяча. 11 очков отыгрываются? Почему нет? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр.

«Спартак» перестал быть командой с русским костяком, и результат не улучшился. Сели на лавку Зиньковский, Хлусевич, Игнатов. Переживаю за ребят. Ты всегда переживаешь за своих ребят, близких друзей», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. На первом месте находится «Краснодар» с 36 баллами.