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Сегодня, 11:35

Литвинов заявил, что «Спартаку» по силам отыграть отставание от первого места

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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Основная задача — разобраться в этом, чтобы стабильность появилась. Почему так получается. Две игры получается, все хорошо, а потом — как сегодня, проиграли. В Ростове будет гораздо тяжелее, надо забивать два мяча. 11 очков отыгрываются? Почему нет? Сейчас будет зима, после сборов клубы выходят вообще в разном состоянии. Все возможно. Кроме того, надо думать о том, что до паузы есть еще несколько игр.

«Спартак» перестал быть командой с русским костяком, и результат не улучшился. Сели на лавку Зиньковский, Хлусевич, Игнатов. Переживаю за ребят. Ты всегда переживаешь за своих ребят, близких друзей», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. На первом месте находится «Краснодар» с 36 баллами.

Источник: РБ Спорт
Руслан Литвинов

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