Ливая признался, что ему не нравилось играть под руководством Курбана Бердыева

23 ноября, 16:33
Нападающий клуба «Хайдук» и сборной Хорватии Марко Ливая рассказал, каково было играть под руководством Курбана Бердыева в «Рубине».
«Он делает акцент на беговой работе. Мне не очень нравилось, потому что я совсем не играл при нем», — сказал Ливая.
В составе «Рубина» 29-летний хорват играл с 2014 по 2016 год. Всего за казанцев он провел 11 матчей, не отметившись голами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования