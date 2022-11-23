Ливая признался, что ему не нравилось играть под руководством Курбана Бердыева

Нападающий клуба «Хайдук» и сборной Хорватии Марко Ливая рассказал, каково было играть под руководством Курбана Бердыева в «Рубине».

«Он делает акцент на беговой работе. Мне не очень нравилось, потому что я совсем не играл при нем», — сказал Ливая.

В составе «Рубина» 29-летний хорват играл с 2014 по 2016 год. Всего за казанцев он провел 11 матчей, не отметившись голами.