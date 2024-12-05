В «Аль-Хиляле» из Ливии хотели бы сыграть товарищеские матчи с клубами РПЛ

Главный тренер ливийского клуба «Аль-Хиляль» из города Бенгази Зоран Манойлович в комментарии «СЭ» высказался о возможных товарищеских матчах с российскими клубами.

«Конечно, сыграл бы такой матч. Я заинтересован играть со всеми клубами мира, потому что для меня спорт- он разный. Я знаю много о топ-клубах России: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар»... Почему нет? Футбол объединяет людей», — сказал Манойлович «СЭ».

Российские клубы и сборные с весны 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Дарик Агаларов