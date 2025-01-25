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Сегодня, 21:15

Лобос считает, что «Крыльям Советов» не хватает топ-футболистов

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении самарской команды в турнирной таблице РПЛ.

«Команда действительно играла не очень хорошо в первой части сезона. У «Крыльев» есть хорошие игроки, но им не хватает топ-футболистов, чтобы быть на более высоких позициях, как того заслуживает клуб», — сказал Лобос «СЭ».

«Крылья Советов» после 18 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Отставание от идущего восьмым «Рубина» составляет восемь очков.

Эдуардо Лобос
ФК Крылья Советов (Самара)
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