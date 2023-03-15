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Лодыгин — о Михаиле Кержакове: «Мы не общаемся не потому, что поругались»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не удивляется тому, что Михаил Кержаков остается первым номером петербургского клуба.

«Характер у него такой. Он всегда все выдерживает», — приводит Sport24 слова Лодыгина.

Также он ответил на вопрос, общается ли со своим бывшим одноклубником.

«Может быть, один раз в год поздравим друг друга с чем-то. Но не могу сказать, что у нас плохие отношения. Мы не общаемся не потому, что поругались», — добавил вратарь.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. С 2022-го он является игроком «Панатинаикоса». Его соглашение с греческим клубом рассчитано до июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-lodygin-my-ne-obshchayemsya-s-mikhailom-kerzhakovym-ne-potomu-chto-porugalis
Михаил Кержаков
Юрий Лодыгин
Футбол
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