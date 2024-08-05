Логашов считает, что «Спартак» был лучше при Федуне

Экс-защитник сборной России Арсений Логашов считает, что под руководством Леонида Федуна дела в московском «Спартаке» шли лучше.

«При Федуне в «Спартаке» было лучше? Я думаю, что да. Но, опять-таки, «Спартак» — такая команда, которая собирает возле себя слишком много ненужного внимания. Можно собирать, как «Зенит»: трансферами, результатами. А можно, как «Спартак» — своей трансферной политикой и «достижениями», — цитирует Логашова «РБ Спорт».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, а в августе 2022 года российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о выкупе у бизнесмена 100% акций клуба. Под руководством Федуна красно-белые 1 раз стали чемпионами (2016/17) и выиграли 1 Кубок России (2021/22), а также 6 раз завоевывали серебряные медали РПЛ.