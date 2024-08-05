Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:01

Логашов считает, что «Спартак» был лучше при Федуне

Telegram Дзен

Экс-защитник сборной России Арсений Логашов считает, что под руководством Леонида Федуна дела в московском «Спартаке» шли лучше.

«При Федуне в «Спартаке» было лучше? Я думаю, что да. Но, опять-таки, «Спартак» — такая команда, которая собирает возле себя слишком много ненужного внимания. Можно собирать, как «Зенит»: трансферами, результатами. А можно, как «Спартак» — своей трансферной политикой и «достижениями», — цитирует Логашова «РБ Спорт».

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, а в августе 2022 года российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о выкупе у бизнесмена 100% акций клуба. Под руководством Федуна красно-белые 1 раз стали чемпионами (2016/17) и выиграли 1 Кубок России (2021/22), а также 6 раз завоевывали серебряные медали РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Арсений Логашов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
9
0
Читайте также
На Олимпиаде-2024 стартовал турнир по борьбе
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона

«Спартак» — «Крылья Советов»: Угальде оформил дубль