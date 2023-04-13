Логашов: «Дзюба доказал всем, что играть и приносить пользу команде можно в любом возрасте»

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Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов заявил, что очень рад возвращению форварда Артема Дзюбы в РПЛ.
— Как вам возвращение Артема Дзюбы в РПЛ?
— Как и для всех — круто. Он вернулся, доказал всем, что не важно, сколько тебе лет — играть и приносить пользу команде можно в любом возрасте, — приводит «РБ Спорт» слова Логашова.
— Как вы думаете, «Локомотив» в следующем сезоне поборется за чемпионство?
— Не уверен насчет чемпионства. Я думаю, некоторые позиции еще надо укрепить. В защите, мне кажется, у команды не очень гладко.
В феврале этого года 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Форвард провел 5 матчей в составе московской команды и отметился шестью голами.