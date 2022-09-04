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4 сентября, 19:28

«Ахмат» в гостях в меньшинстве победил «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
4 сентября. «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2.
Фото ФК «Локомотив».

«Ахмат» на выезде победил «Локомотив» в матче 8-го тура чемпионата России. Грозненцы взяли верх со счетом 2:1.

Уже на 3-й минуте матча счет в игре открыл нападающий Мохамед Конате.

Однако уже в первом тайме фоврард получил две желтые карточки и был удален с поля.

А ближе к концу первой половины матча «Локо» сравнял счет: пенальти реализовал полузащитник Антон Миранчук. Хавбек уже забил четыре гола с пенальти в этом сезоне.

И все же во втором тайме команда Андрея Талалаева смогла вырвать победу: точный удар нанес полузащитник Лечи Садулаев.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, обойдя как раз «Локомотив» (9-е место, 9 очков).

В следующем туре «Локо» 11 сентября на выезде сыграет против «Факела», «Ахмат» в этот же день примет на своем поле «Нижний Новгород».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
9
113
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