«Локомотив» — «Ахмат»: видеообзор матча 8-го тура РПЛ

«Локомотив» дома уступил «Ахмату» со счетом 1:2 в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче открыл нападающий грозненской команды Мохамед Конате. Однако через некоторое время фоврард получил две желтые карточки и был удален с поля.

Счет в матче сравнял полузащитник «Локо» Антон Миранчук. Во втором тайме «Ахмат» смог в меньшинстве вырвать победу: гол забил полузащитник Лечи Садулаев.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице, «Локомотив» на девятой позиции (9 очков).