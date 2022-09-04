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4 сентября, 16:00

«Локомотив» — «Ахмат»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 4 сентября , состоится матч 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в первом круге грозненцы были сильнее 2:1, а во втором — «Локо» обыграл соперника со счетом 3:2.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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