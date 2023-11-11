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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Михаил Галактионов, главный тренер ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На стадионе «РЖД Арена» в Москве начался матч между «Локомотивом» и «Ахматом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Ахмат» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир уже начался.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ахмат

По итогам 14 туров команда Михаила Галактионова занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе железнодорожников — 21 очко. Грозненский клуб располагается на 14-й строчке, он набрал 12 баллов.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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