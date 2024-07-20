Воробьев — о победе над «Акроном»: «Надо играть на ноль, а в атаке что-нибудь придумаем»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился эмоциями от победы над «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Безусловно счастлив, что получился такой дебют. Самое главное, что победили. Будем разбирать ошибки и стараться их исправить. Самое главное играть на ноль, а в атаке что-нибудь придумаем. «Акрон» неплохо выглядел для дебюта. Много эмоций, опасных атак. Но для нас самое главное — конечный результат. Сегодня он на нашей стороне. Двигаемся дальше», — сказал Воробьев журналистам.

Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.