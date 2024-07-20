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Сегодня, 16:57

«Локомотив» победил «Акрон» благодаря голу Воробьева

Гол Воробьева принес «Локомотиву» победу над «Акроном» в стартовом матче сезона РПЛ
Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» дома обыграл «Акрон» в первом матче РПЛ сезона-2024/25. Матч первого тура чемпионата России завершился победой железнодорожников со счетом 3:2.

В первом тайме команды забили 4 гола за 12 минут. У хозяев отметились Сергей Пиняев и Алексей Батраков. У гостей — Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Во второй половине встречи Дмитрий Воробьев забил дебютный гол за московский клуб.

«Локомотив» набрал 3 очка, у «Акрона» — 0. Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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