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Сегодня, 13:50

«Локомотив» — «Акрон»: Пиняев и Бакаев выйдут в стартовом составе

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны составы «Локомотива» и «Акрона» на матч 1-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Другов, Самошников, Погостнов, Фассон, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сервели, Раков.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.

Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Москвичев, Джурасович, Болдырев, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Тимошенко.

Матч пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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