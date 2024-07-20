«Локомотив» — «Акрон»: Пиняев и Бакаев выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Локомотива» и «Акрона» на матч 1-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Другов, Самошников, Погостнов, Фассон, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сервели, Раков.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эсковаль, Витор, Палиенко, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Данилин, Эльдарушев.

Запасные: Васютин, Нагаев, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Москвичев, Джурасович, Болдырев, Пестряков, Дмитриев, Грибов, Тимошенко.

Матч пройдет в Москве и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.