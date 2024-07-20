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Судейство

Сегодня, 17:32

«Локомотив» — «Акрон»: судья дважды не наказал хозяев пенальти. Сколько раз он ошибся?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игровой эпизод матча «Локомотив» — «Акрон».
Фото Скриншот трансляции
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На 72-й и 88-й минутах матча 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Акрон» (3:2) судья Владимир Москалев дважды не назначил 11-метровый удар в ворота железнодорожников.

В первом случае рефери был совершенно прав. Иван Тимошенко, не пытаясь сыграть в мяч, сунул свою левую ногу «под» Жерзино Ньямси, который как раз старался выбить мяч. В результате произошел контакт в ногах — футболист гостей картинно упал, подняв руки. Москалев принял верное решение, не указав на 11-метровую отметку, а ВАР Павел Шадыханов правильно не вмешался.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Второй эпизод выглядит иначе. В том моменте произошел контакт мяча с левой рукой Евгения Морозова. Она была высоко поднята и увеличила площадь тела. Все основания для пенальти. Но Москалев его не назначил. По всей видимости, он зафиксировал фол со стороны Тимошенко. Хотя действия игрока «Акрона», дотронувшегося руками до спины соперника, вряд ли можно было квалифицировать как нарушение правил.

Фото Скриншот трансляции

Тем не менее рефери трактовал это иначе. И ВАР Шадыханов в его действия не вмешался.

Интересно, что в прошлом чемпионате в матче 10-го тура «Ростов» — «Урал» в куда более очевидной ситуации (действительно был толчок) судья Роман Галимов после вмешательства ВАР Алексея Амелина, наоборот, не увидел нарушения правил со стороны Хорена Байрамяна и назначил пенальти за игру рукой Кики. Тогда действия бригады официально признали правильными. Сравните, если будет возможность, эти два момента.

ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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