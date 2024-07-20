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Сегодня, 16:03

«Локомотив» — «Акрон»: видео голов

Сергей Пиняев (справа) забивает первый гол стартовавшего чемпионата.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» принимает «Акрон» в стартовом матче чемпионата России-2024/25.

Первый гол нового сезона РПЛ забил 19-летний игрок москвичей Сергей Пиняев.

Полузащитник Солтмурад Бакаев стал автором первого мяча «Акрона» в премьер-лиге.

19-летний хавбек Алексей Батраков снова вывел «Локо» вперед, дебютант РПЛ отыгрался во второй раз благодаря голу форварда Абу-Саида Эльдарушева.

29-я минута. Пиняев — 1:0

36-я минута. Бакаев — 1:1

38-я минута. Батраков — 2:1

41-я минута. Эльдарушев — 2:2

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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