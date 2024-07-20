«Локомотив» — «Акрон»: видео голов

«Локомотив» принимает «Акрон» в стартовом матче чемпионата России-2024/25.

Первый гол нового сезона РПЛ забил 19-летний игрок москвичей Сергей Пиняев.

Полузащитник Солтмурад Бакаев стал автором первого мяча «Акрона» в премьер-лиге.

19-летний хавбек Алексей Батраков снова вывел «Локо» вперед, дебютант РПЛ отыгрался во второй раз благодаря голу форварда Абу-Саида Эльдарушева.

29-я минута. Пиняев — 1:0

36-я минута. Бакаев — 1:1

38-я минута. Батраков — 2:1

41-я минута. Эльдарушев — 2:2