Гол и передача 18-летнего Батракова принесли «Локомотиву» победу над «Аль-Охдудом»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Аль-Охдуд» из Саудовской Аравии — 2:0.

Счет на 50-й минуте открыл Владислав Сарвели, отличившийся с передачи 18-летнего Алексея Батракова. На 68-й минуте сам Батраков удвоил преимущество железнодорожников.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия) — 2:0 (0:0)

Голы: Сарвели, 50 (1:0). Батраков, 68 (2:0).

«Локомотив»: Гильерме (Худяков, 46), Ненахов (Самошников, 46), Морозов (Митай, 46), Кузьмичев (Лукиных, 46), Миранчук (Пиняев, 46), Баринов (Погостнов, 46), Жемалетдинов (Щетинин, 46), Глушенков (Раков, 46. Топинка, 71), Тикнизян (Батраков, 46. Радиковский, 71), Карпукас (Сарвели, 46), Дзюба (Сулейманов, 46).

Предупреждение: Ненахов, 43.

20 января. Абу-Даби. Стадион «Zayed Cricket Stadium».