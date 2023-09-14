«Локомотив» арендовал нападающего «Пари НН» Сулейманова

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2023/24. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

23-летний нападающий является воспитанником «Локомотива». Он выступал за «Пари НН» с 2020 года.

В текущем сезоне Сулейманов провел 10 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 3 забитыми мячами.