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Сегодня, 21:04

«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

«Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян

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