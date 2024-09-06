«Локомотив» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» с правом выкупа

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

«Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.