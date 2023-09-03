«Локомотив» — «Балтика: хозяева выигрывают с разгромным счетом после первого тайма

«Локомотив» на своем поле обыгрывает «Балтику» после первого тайма в матче 7-го тура РПЛ — 3:0.

На 9-й минуте счет открыл Артем Дзюба. 8 минут спустя отличился Антон Миранчук. На 34-й минуте счет до разгромного довел Дмитрий Баринов.