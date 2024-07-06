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Сегодня, 20:00

«Локомотив» разгромил «Балтику», Радиковский оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» в товарищеском матче на своем поле разгромил «Балтику» — 4:1.

Дубль за железнодорожников оформил Дмитрий Радиковский. 19-летний форвард отличился на 82-й и 88-й минутах. Еще по голу забили Владислав Сарвели (43-я) и Александр Сильянов (77-я).

Единственный гол калининградцев с пенальти забил Сергей Пряхин (37-я).

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1 (1:1)

Голы: Пряхин, 37 — с пенальти (0:1). Сарвели, 43 (1:1). Сильянов, 77 (2:1). Радиковский, 82 (3:1). Радиковский, 88 (4:1).

«Локомотив»: Лантратов (Митрюшкин, 46), Ненахов, Самошников, Ньямси (Сильянов, 60), Фассон, Баринов (Раков, 75), Тикнизян (Радиковский, 75), Раков (Пиняев, 46), Батраков (Тимофеев, 60), Воробьев (Годяев, 75), Сарвели (Карпукас, 46).

6 июля. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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