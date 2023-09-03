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Сегодня, 14:00

«Локомотив» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция «Локомотив» — «Балтика» на «Матч Премьер» начнется в 15.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» и «Балтика» сыграют в матче седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 3 сентября. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало — в 15.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Балтика» можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00. Онлайн-трансляция с формальными событиями матча — по ссылке.

«Локомотив», который тренирует Михаил Галактионов, набрал девять очков после шести туров (10-е место). «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича располагается на предпоследней, 15-й строчке с тремя баллами.

«СЭ» также проведет подробную текстовую трансляцию игры «Локомотив» — «Балтика».

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России седьмого тура

Михаил Галактионов и&nbsp;Сергей Игнашевич. «Локомотив» — «Балтика»: Игнашевич против железнодорожников. Онлайн-трансляция матча

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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