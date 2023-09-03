«Локомотив» — «Балтика»: видео голов

«Локомотив» обыграл «Балтику» со счетом 3:2 в матче 7-го тура чемпионата России.

Москвичи дважды забили в первые 20 минут игры. Сначала Артем Дзюба замкнул прострел Сергея Пиняева, а затем после «стеночки» с Дзюбой отличился Антон Миранчук.

На 34-й минуте Дмитрий Баринов с передачи Пиняева сделал счет разгромным.

В начале второго тайма гости отыграли один мяч — Гедеон Гузина замкнул навес с фланга. На 65-й минуте калининградцы сократили отставание до минимального — 20-летний Сергей Пряхин забил первый гол в РПЛ.

9-я минута. Дзюба — 1:0

17-я минута. Миранчук — 2:0

34-я минута. Баринов — 3:0

50-я минута. Гузина — 3:1

65-я минута. Пряхин — 3:2