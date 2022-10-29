Судейство
Сегодня, 20:01
На 28-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову.
Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но пока полузащитник продолжает «висеть» на карточках.
Также Любимов допустил ошибку и не наказал футболиста ЦСКА Бактиера Зайнутдинова желтой карточкой, которая могла стать для него второй в матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования