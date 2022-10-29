«Локомотив» — ЦСКА: арбитр не наказал Баринова, он продолжает «висеть» на карточках

На 28-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире, он заработал бы автоматическую дисквалификацию. Но пока полузащитник продолжает «висеть» на карточках.