«Локомотив» — ЦСКА: армейцы ведут после первого тайма

ЦСКА ведет в счете после первого тайма гостевого матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0, перерыв).

В составе армейцев единственный мяч на 22-й минуте забил Хесус Медина.