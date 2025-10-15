«Локомотив» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 18 октября

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в 12-м туре чемпионата России в субботу, 18 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизове. Следить за основными событиями игры «Локомотив» — ЦСКА можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру «Локомотив» — ЦСКА в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.15 мск, за полчаса до игры. Также московское дерби можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место в таблице, у армейцев — 24 очка и первая строчка.

