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Гол форварда ЦСКА Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» был отменен.
Футболист после единоборства с Дмитрием Бариновым прорвался по флангу и забил с острого угла — Гильерме решил сыграть на перехвате и оставил ближний угол.
Однако после подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Артем Любимов отменил взятие ворот и показал Ушакову желтую карточку за фол на Баринове — 19-летний футболист рукой попал капитану красно-зеленых в лицо.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования