«Локомотив» — ЦСКА: Любимов ошибочно не удалил Зайнутдинова

На 39-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Бактиеру Зайнутдинову.

Тот в борьбе со Станиславом Магкеевым отмахнулся и попал сопернику ладонью в лицо.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала бы второй в игре, за ней должна была последовать красная и удаление с поля.