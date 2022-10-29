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Судейство

Сегодня, 19:52

«Локомотив» — ЦСКА: Любимов ошибочно не удалил Зайнутдинова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
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На 39-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Бактиеру Зайнутдинову.

Тот в борьбе со Станиславом Магкеевым отмахнулся и попал сопернику ладонью в лицо.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Локомотив» — ЦСКА.

Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала бы второй в игре, за ней должна была последовать красная и удаление с поля.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Любимов (судья)
20
34
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