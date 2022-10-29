Судейство
Сегодня, 19:52
На 39-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждение Бактиеру Зайнутдинову.
Тот в борьбе со Станиславом Магкеевым отмахнулся и попал сопернику ладонью в лицо.
Для футболиста ЦСКА эта желтая карточка стала бы второй в игре, за ней должна была последовать красная и удаление с поля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования