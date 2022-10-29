«Локомотив» — ЦСКА: Магкеев, Едвай и Баринов избежали дисквалификации. Это не понравится президенту «Урала»

В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждения трем футболистам железнодорожников. Все они «висели» на желтых карточках и рисковали заработать автоматическую дисквалификацию.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото «СЭ»

На 28-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову. Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото «СЭ»

На 52-й минуте Любимов неверно квалифицировал фол Станислава Магкеева, который сбил Хорхе Карраскаля. Рефери ограничился назначением штрафного удара, но не вынес защитнику «Локомотива» предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало бы для Магкеева четвертым в турнире.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото «СЭ»

Позднее во втором тайме около своей штрафной площади грубо обошелся с соперником Тин Едвай. Любимов фол зафиксировал, назначил штрафной удар, но не достал желтую карточку. Она стала бы для Едвая четвертой.

Получается, что Баринов, Магкеев и Едвай ошибочно избежали дисквалификации и смогут принять участие в игре 16-го тура с «Уралом».