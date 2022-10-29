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Сегодня, 21:22

«Локомотив» — ЦСКА: Магкеев, Едвай и Баринов избежали дисквалификации. Это не понравится президенту «Урала»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»
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В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не вынес предупреждения трем футболистам железнодорожников. Все они «висели» на желтых карточках и рисковали заработать автоматическую дисквалификацию.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»

На 28-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Дмитрию Баринову, когда железнодорожник в единоборстве с Федором Чаловым ударил соперника рукой в голову. Для капитана «Локо» эта желтая карточка стала бы четвертой в турнире.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»

На 52-й минуте Любимов неверно квалифицировал фол Станислава Магкеева, который сбил Хорхе Карраскаля. Рефери ограничился назначением штрафного удара, но не вынес защитнику «Локомотива» предупреждение за срыв перспективной атаки. Оно стало бы для Магкеева четвертым в турнире.

Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Фото "СЭ"
Эпизод в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.
Фото «СЭ»

Позднее во втором тайме около своей штрафной площади грубо обошелся с соперником Тин Едвай. Любимов фол зафиксировал, назначил штрафной удар, но не достал желтую карточку. Она стала бы для Едвая четвертой.

Получается, что Баринов, Магкеев и Едвай ошибочно избежали дисквалификации и смогут принять участие в игре 16-го тура с «Уралом».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
3
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