«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Лукас Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Худяков, Магкеев, Тикнизян, Митай, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели, Раков, Хамулич.

ЦСКА: Акинфеев, Агапов, Мойзес, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Айссауи, Заболотный, Чалов.

Армейцы с 36 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с таким же количеством баллов идут на 5-й строчке.