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Сегодня, 21:32

«Локомотив» — ЦСКА: судья не успел за атакой гостей — его спас ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Локомотив» — ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.
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На 88-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов сильно отстал от атаки армейцев (его даже не было в кадре).

"Локомотив" - ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.

Он не мог увидеть, что Егор Ушаков нарушил правила в борьбе с Дмитрием Бариновым, ударил его рукой в лицо, а затем в одиночку убежал к воротам железнодорожников.

"Локомотив" - ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.

Вряд ли мог помочь судье резервный рефери Алексей Сухой. В такой ситуации спасли видеоассистенты Артем Чистяков и Дмитрий Мосякин. Общими усилиями судьи сравнительно быстро приняли верное решение: гол не был засчитан, а Ушаков получил желтую карточку.

Через несколько минут, незадолго до конца встречи, он успел получить второе предупреждение за грубый фол и заработал удаление.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Любимов (судья)
44
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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