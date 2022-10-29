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На 88-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов сильно отстал от атаки армейцев (его даже не было в кадре).
Он не мог увидеть, что Егор Ушаков нарушил правила в борьбе с Дмитрием Бариновым, ударил его рукой в лицо, а затем в одиночку убежал к воротам железнодорожников.
Вряд ли мог помочь судье резервный рефери Алексей Сухой. В такой ситуации спасли видеоассистенты Артем Чистяков и Дмитрий Мосякин. Общими усилиями судьи сравнительно быстро приняли верное решение: гол не был засчитан, а Ушаков получил желтую карточку.
Через несколько минут, незадолго до конца встречи, он успел получить второе предупреждение за грубый фол и заработал удаление.
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Основные источники исследования