В субботу, 29 октября, состоится матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив» после 14 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. ЦСКА идет третьим — 26 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА