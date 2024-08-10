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Судейство

Сегодня, 16:46

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): в пользу гостей снова не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Локомотив» — «Динамо» Махачкала.
Фото Скриншот трансляции
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На 66-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала) судья Евгений Кукуляк неверно оценил эпизод в штрафной площади железнодорожников и ошибочно не наказал их пенальти. В том моменте Жерзино Ньямси, не играя в мяч, правой ногой ударил по ноге Темиркана Сундукова.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Возможно, арбитру было непросто разглядеть все детали, хотя он занимал хорошую позицию. Но его ошибку не помогли исправить видеоассистенты Павел Шадыханов и Андрей Фисенко.

Фото Скриншот трансляции

Это уже второй случай за два тура, когда в пользу махачкалинцев не назначен 11-метровый удар. В игре 3-го тура «Динамо» Мх — «Пари НН» не был наказан нижегородец Кирилл Гоцук.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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