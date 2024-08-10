Судейство
Сегодня, 16:46
На 66-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала) судья Евгений Кукуляк неверно оценил эпизод в штрафной площади железнодорожников и ошибочно не наказал их пенальти. В том моменте Жерзино Ньямси, не играя в мяч, правой ногой ударил по ноге Темиркана Сундукова.
Возможно, арбитру было непросто разглядеть все детали, хотя он занимал хорошую позицию. Но его ошибку не помогли исправить видеоассистенты Павел Шадыханов и Андрей Фисенко.
Это уже второй случай за два тура, когда в пользу махачкалинцев не назначен 11-метровый удар. В игре 3-го тура «Динамо» Мх — «Пари НН» не был наказан нижегородец Кирилл Гоцук.