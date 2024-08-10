«Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за час до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В трех турах чемпионата России сезона-2024/25 «Локомотив» набрал 6 очков. Железнодорожники победили «Акрон» (3:2) и «Ахмат» (5:0), но проиграли московскому «Динамо» (1:3).

У «Динамо» из Махачкалы — 2 очка в трех турах дебютного сезона в РПЛ. Команда из Дагестана сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а затем проиграла «Пари НН» (0:1).