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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:54

«Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в Москве

Алина Савинова
Дмитрий Воробьев и Джемал Табидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Локомотив» дома обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0.

Первый гол железнодорожников на 10-й минуте встречи забил Илья Самошников. На 64-й минуте Евгений Морозов увеличил преимущество хозяев.

«Локомотив» одержал третью победу подряд во всех турнирах. После этого матча красно-зеленые с 9 очками вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ, однако у лидирующего «Зенита» (9) и ближайших преследователей железнодорожников — московского «Динамо» (9), ЦСКА (7) и «Спартака» (6) — еще по одной игре в запасе.

Махачкалинцы потерпели второе поражение в чемпионате России и остаются на 13-й позиции с 2 баллами.

В следующем туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет против ЦСКА 18 августа, клуб из Махачкалы 19-го числа встретится с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
2
22
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