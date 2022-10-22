Судейство
Сегодня, 20:38
На 38-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» Арсен Захарян забил гол, который спустя пару минут был правильно отменен после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Игоря Демешко.
Арбитр Павел Кукуян посмотрел видеозапись голевой атаки динамовцев и убедился, что Федор Смолов находился в положении «вне игры»: в момент удара Захаряна по воротам нападающий оказался за линией офсайда и перекрыл обзор вратарю железнодорожников Гильерме.
Смолов спорил с судьей, не засчитавшим взятие ворот, но делал это зря — рефери принял абсолютно верное решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования