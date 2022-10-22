«Локомотив» — «Динамо»: Смолов зря спорил с Кукуяном, гол отменен правильно

На 38-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» Арсен Захарян забил гол, который спустя пару минут был правильно отменен после вмешательства видеоассистентов Виталия Мешкова и Игоря Демешко.

Арбитр Павел Кукуян посмотрел видеозапись голевой атаки динамовцев и убедился, что Федор Смолов находился в положении «вне игры»: в момент удара Захаряна по воротам нападающий оказался за линией офсайда и перекрыл обзор вратарю железнодорожников Гильерме.

«Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив» — «Динамо».

Смолов спорил с судьей, не засчитавшим взятие ворот, но делал это зря — рефери принял абсолютно верное решение.