«Локомотив» — «Динамо»: Гильерме, Смолов и Захарян выйдут на поле с первых минут

«Локомотив» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ. «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор. Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо. «Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов. Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Осокин, Маричаль, Скопинцев, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Гладышев. Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 22 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.