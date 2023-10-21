Сегодня, 15:21
«Локомотив» и «Динамо» объявили составы на матч 12-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Худяков, Марадишвили, Сарвели, Миранчук, Жемалетдинов, Кузьмичев, Щетинин, Куликов, Тикнизян, Рыбчинский, Сулейманов.
«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Бителло, Лесовой, Смолов.
Запасные: Купцов, Бальбуэна, Карраскаль, Нгамале, Грулев, Зазвонкин, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров, Бессмертный.
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в субботу, 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 16.30 (мск).