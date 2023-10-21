«Локомотив» — «Динамо»: в матче «Зенита» судья Иванов поступил иначе. А сегодня ошибочно не удалил Фернандеса

На 57-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Сергей Иванов ошибочно не удалил защитника гостей Роберто Фернандеса за лишение Артема Дзюбы явной возможности забить гол. Нападающий убегал один на один с вратарем, но динамовец сбил его, ударив коленом по ноге.

Эпизод матча «Локомотив» — «Динамо».

Видеоассистенты Виталий Мешков и Роман Галимов в действия судьи не вмешались.

Эпизод матча «Локомотив» — «Динамо».

Интересно, что в похожем эпизоде в матче 1-го тура «Пари НН» — «Зенит» (0:2) за фол на Зелимхане Бакаеве был удален нижегородец Виктор Александров. Судил ту игру... тоже Иванов. Поначалу он вынес нарушителю только предупреждение, но после вмешательства видеоассистентов Павла Кукуяна и Ильи Елеференко изменил свое решение и достал красную карточку.