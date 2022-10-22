Судейство
Сегодня, 20:23
На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Павел Кукуян ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу динамовцев.
В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля Станислав Магкеев в борьбе за позицию с выбегавшим на мяч Сабой Сазоновым сначала положил руку на спину сопернику, а затем схватил его за майку и осуществил задержку.
Динамовец оказался на газоне, но назначения пенальти и вынесения предупреждения не последовало.
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Основные источники исследования