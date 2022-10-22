«Локомотив» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Павел Кукуян ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу динамовцев.

В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля Станислав Магкеев в борьбе за позицию с выбегавшим на мяч Сабой Сазоновым сначала положил руку на спину сопернику, а затем схватил его за майку и осуществил задержку.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Динамовец оказался на газоне, но назначения пенальти и вынесения предупреждения не последовало.