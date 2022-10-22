В субботу, 22 октября, состоится матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Локомотив» после 13 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Динамо» идет восьмым — 20 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.