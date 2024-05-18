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Судейство

Сегодня, 17:22

«Локомотив» — «Факел»: Калинин обманул судью и не заработал дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот из трансляции
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На 25-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» судья Виталий Мешков ошибочно зафиксировал фол Сергея Пиняева и назначил штрафной удар в пользу гостей. Арбитр посчитал, что железнодорожник нарушил правила в борьбе с Игорем Калининым. На самом деле Пиняев вообще не дотронулся до соперника, а воронежец симулировал фол и упал по собственному желанию.

Фото Скриншот из трансляции

В том эпизоде Мешкову следовало наказать Калинина предупреждением. Для него желтая карточка стала бы четвертой в этом чемпионате. Он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру 30-го тура с «Ахматом».

ФК Локомотив (Москва)
Виталий Мешков
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