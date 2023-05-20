Судейство
20 мая, 16:29
На 16-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (1:0) арбитр Алексей Амелин ошибочно не вынес предупреждение Франсуа Камано, который выпрашивал желтую карточку для Хызыра Аппаева.
Железнодорожник дважды подходил к арбитру и характерным жестом показывал, что тот должен сделать в отношении воронежского футболиста. Но Амелин никак не отреагировал.
Для Камано предупреждение стало бы четвертым в чемпионате — он заработал бы автоматическую дисквалификацию и пропустил бы игру 29-го тура с «Динамо».