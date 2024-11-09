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Судейство

Сегодня, 16:38

«Локомотив» — «Факел»: пенальти назначены правильно. Но с помощью ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков заработал пенальти в первом тайме матче с «Факелом» (2:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В ходе матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Факел» (2:1) судья Сергей Цыганок дважды правильно наказал гостей пенальти и оба раза сделал это только с помощью видеоассистентов.

На 26-й минуте он не увидел нарушения правил в штрафной площади воронежской команды. Но фол Мохамеда-Амина Брахими на Алексее Батракове заметили ВАР Артур Федоров и АВАР Павел Кукуян. После их вмешательства и просмотра видеозаписи Цыганок на 28-й минуте объявил о назначении 11-метрового удара.

На 87-й минуте воронежец Игорь Калинин сыграл в мяч левой рукой. Увидеть это судье было сложно. И тут понадобилась помощь ВАР. На 90+1-й минуте рефери, посмотрев повторы, объявил о назначении еще одного пенальти. При его выполнении игроки обеих команд вбежали в штрафную площадь, не оказав влияния на происходившее в ней. 11-метровый удар в такой ситуации повторять не следует.

Вмешательства ВАР стали 48-м и 49-м в этом чемпионате. 46 раз первоначальное решение судьи менялось.

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ФК Локомотив (Москва)
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