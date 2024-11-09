«Локомотив» и «Факел» сыграют в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Факел» также доступны в матч-центре нашего сайта.

После 14 туров чемпионата России железнодорожники с 31 очком занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, их предыдущим соперником было московское «Динамо» (2:1). Воронежцы — с 12 очками на 14-й строчке, в предыдущем туре они сыграли вничью с «Химками» (1:1).