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«Локомотив» — «Факел»: смотреть матч РПЛ онлайн

«Локомотив» и «Факел» сыграют в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Факел» сыграют в 15-м туре чемпионата России в субботу, 9 ноября, на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Факел» также доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

После 14 туров чемпионата России железнодорожники с 31 очком занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, их предыдущим соперником было московское «Динамо» (2:1). Воронежцы — с 12 очками на 14-й строчке, в предыдущем туре они сыграли вничью с «Химками» (1:1).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

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