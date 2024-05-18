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Сегодня, 15:30

«Локомотив» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» примет «Факел» 18 мая в матче 29-го тура РПЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Локомотив&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» на своем поле примет «Факел» в субботу, 18 мая, в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата России. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события игры.

Бесплатная видеотрансляция игры «Локомотив» — «Факел» пройдет в 16.15 мск на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». В прямом эфире матч также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Факел» располагается на 14-й строчке в чемпионате с 29 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписа

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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