Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

«Локомотив» — «Факел»: Батраков и Баринов выйдут на поле с первых минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Факел» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Тикнизян, Самошников, Баринов, Карпукас, Сулейманов, Севикян.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Воробьев, Пиняев, Сарвели, Раков.

«Факел»: Гудиев, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Брахими, Селе, Мертенс, Каштанов.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Юрганов, Божин, Мастерной, Якимов, Багамаев, Ивлев, Моцпан, Багателия, Марков, Гиоргобиани.

Матч «Локомотив» — «Факел» состоится в субботу, 9 ноября и начнется в 14.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 31 очком. «Факел» идет на 14-й строчке с 12 очками.

Алексей Батраков (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Алексей Каштанов (&laquo;Факел&raquo;). «Локомотив» — «Факел». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
Моделями фотосессии Sports Illustrated Swimsuit стали четыре спортсменки
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Материалы сюжета РПЛ, 15-й тур: «Рубин» — «Краснодар», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Факел»: смотреть матч РПЛ онлайн
Источник: агенту Агузарову предлагали пост спортивного директора «Крыльев Советов»
Лепехин: «Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол «Спартаку»
Билялетдинов: «Наши тренеры ничуть не хуже по качеству, чем иностранцы»
Бонгонда — о возможном чемпионстве «Спартака»: «Не можем говорить: «Трофей будет нашим»
РПЛ, расписание и результаты 15-го тура: «Локомотив» — «Факел», «Динамо» — «Пари НН» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя