«Локомотив» — «Факел»: Дзюба не попал в заявку, Пиняев — в запасе

«Локомотив» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.00 мск.

Форвард железнодорожников Артем Дзюба из-за повреждения пропускает второй матч РПЛ подряд — неделю назад он не попал в заявку на матч с «Крыльями Советов» в 27-м туре.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Глушенков, Камано, Изидор.

Запасные: Гильерме, Худяков, Смольников, Митай, Миранчук, Куликов, Марадишвили, Щетинин, Игнатьев, Раков, Пиняев.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Черов, Мастерной, Магаль, Квеквескири, Рабей, Максимов, Ивахнов.