«Локомотив» — «Факел»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

20 мая «Локомотив» в Москве примет «Факел» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Факел» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.55.

«Локомотив» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» располагается на 12-й строчке с 27 баллами.

11 сентября 2022-го железнодорожники проиграли воронежской команде со счетом 0:2 в матче 9-го тура чемпионата России.