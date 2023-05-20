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Сегодня, 12:00

«Локомотив» — «Факел»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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20 мая «Локомотив» в Москве примет «Факел» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Факел» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 13.55.

«Локомотив» с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» располагается на 12-й строчке с 27 баллами.

11 сентября 2022-го железнодорожники проиграли воронежской команде со счетом 0:2 в матче 9-го тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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